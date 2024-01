A Maracalagonis un Consiglio comunale speciale

Il giovane sindaco, Leonardo Mascia, affianca Francesca Fadda e i componenti della sua giunta durante il consiglio comunale dei ragazzi: una iniziativa portata avanti da diverse amministrazioni e che ha l’obbligo di avvicinare i più piccoli alla politica, di far capire loro cosa avviene tra i banchi dell’aula consiliare e renderli, soprattutto, parte integrante e attività della comunità. Questioni da affrontare rapportate ai loro interessi, ben lontane, per fortuna, dalle diatribe dei grandi: qui non si litiga e si accusa nessuno, un gruppo unito e propositivo da far invidia agli over, insomma. Oltre al sindaco era presente anche l’assessore alla pubblica istruzione Maria Paola Corona.

“Abbiamo dialogato sul percorso del consiglio comunale dei ragazzi e abbiamo organizzato anche insieme il carnevale tematico che l’Istituto comprensivo di Maracalagonis porterà all’attenzione di tutti i ragazzi delle scuole, nella giornata dell’8 febbraio “giovedì grasso” che vedrà il ragazzi protagonisti di un tema comune e importante: la pace nel mondo e la cultura dei popoli” ha spiegato Fadda.

“Ovviamente rientrante nel tema Ponti di Legalità. Quindi sfilata mascherata delle scuole l’8 febbraio, delle scuole dell’Istituto comprensivo di Maracalagonis con una tematica votata all’unanimità da tutti i ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi”.