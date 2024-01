A Mandas nascono subito piazza Gigi Riva, un murale e uno spazio del museo dedicato al bomber

Mandas – Piazza Gigi Riva, un murale e uno spazio del museo dedicato al bomber: la giunta comunale ha appena deliberato di intitolare la piazza tra la via Cagliari e la via Carducci “al nostro grande cittadino onorario” ha comunicato il sindaco Umberto Oppus. L’intera regione si è di colpo fermata innanzi alla scomparsa del campione, in campo come nella vita, Gigi Riva. Amato e stimato da tutti, e non solo per le sue prodezze sportive, da ieri sera, ossia da quando è stata annunciata la sua morte, amministratori e cittadini ricordano il giocatore del Cagliari, le sue tante sfumature e aneddoti che lo hanno reso celebre e quel suo amore senza tempo e incondizionato nei confronti della Sardegna. Il Comune di Mandas ha appena approvato uno dei vari progetti che verranno realizzati per rendere omaggio a Riva: “La Giunta Comunale, considerata la nomina di Gigi Riva e dei giocatori dello scudetto a cittadini onorari di Mandas, ha appena deliberato di intitolare la piazza tra la via Cagliari e la via Carducci al nostro grande bomber e cittadino onorario: diventerà piazza Gigi Riva. Con altra delibera si daranno gli indirizzi per realizzare il progetto e un Murale per il bomber “mandarese” Gigi Riva. Un’ala del museo Renato Raccis avrà anche uno spazio dedicato a Marius e a Riva”.