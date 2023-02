A Guspini un memorial di calcio dedicato ad Alessandro Sanna, stroncato dal cancro a 17 anni

Un tumore se l’è portato via ad appena 17 anni, il diciotto febbraio di un anno fa, dopo una battaglia durata pochissimo, due mesi. Alessandro Sanna era un giovane di Guspini, come tanti altri: appassionato di canto e calcio, tante partite giocate nel ruolo di attaccante nell’Asd Guspini Calcio e un’infinità di sogni da voler realizzare. Il suo cuore si era fermato al Brotzu, dopo un ricovero di qualche giorno. La “bestia”, purtroppo, aveva avuto la meglio, gettando nella disperazione tutta la sua famiglia, i compagni di calcio e di scuola e l’intera comunità guspinese (QUI la notizia). A distanza di dodici mesi dalla tragica scomparsa, gli alunni e le alunne dell’istituto tecnico frequentato da Alessandro, il Buonarroti di Guspini e Serramanna, hanno organizzato un memorial per omaggiarlo. Un memorial di calcio, ovviamente: il primo, promettono, di una lunga serie, per fare in modo che nessuno di dimentichi di quel giovane strappato via alla vita troppo presto.

Giovedì 16 febbraio, dunque, spazio ad un quadrangolare di calcio nel campo comunale di Guspini: in azione ci saranno, oltre agli studenti del Buonarroti, anche quello del liceo Marconi-Lussu di San Gavino, del Piga di Villacidro e del Vignarelli di Sanluri. “Il suo ricordo, la sua gentilezza e la sua simpatia”, affermano i compagni che, oggi, frequentano la quinta superiore, “sono ancora vivi nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto”.