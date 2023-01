A Fonni c’è chi scia trainato dai cavalli: l’originale idea di Marco Cadau

Sei cavalli al traino che corrono come saette e dietro lui, Marco Cadau, del centro equestre Taloro. Eccolo, il nuovo sport: lo sci a cavallo. Il video, pubblicato da L’Eco di Barbagia, è diventato virale. Succede a Fonni, nel cuore di quel Nuorese imbiancato ormai da giorni. Cadau si lascia trascinare felice dagli equini, riuscendo sempre a stare in perfetto equilibrio. E loro, i cavalli, si danno da fare per sprigionare tutta la loro potenza in fatto di velocità. Ecco il VIDEO.