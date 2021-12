A Fluminimaggiore screening di massa, tamponi per tutti: “Solo così possiamo allentare la zona rossa”

A Fluminimaggiore è il giorno della verità. C’è lo screening di massa con i tamponi per tutti nel Comune sardo in zona rossa da fine novembre. I dati sui contagi non sono disponibili da qualche giorno e il sindaco Marco Corrias, anche per “salvare il Natale”, invita tutta la popolazione a presentarsi nei punti previsti per effettuare il test nella palestra della scuola di via Argiolas.

“Drive in, ossia in auto, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 16:30, per i soli positivi, in quarantena o impossibilitati a muoversi a piedi perché disabili o con gravi e accertate patologie. Potranno essere accompagnati da persona di fiducia che sarà a sua volta tamponata. Possono stare nella stessa auto interi gruppi famigliari di positivi o in quarantena. Tutti coloro che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1, dovranno raggiungere le postazioni a piedi con questo orario: dalle 9:30 alle 13 quelli con i cognomi dalla lettera A alla O compresa. Tutti gli altri dalle 14 alle 17. I conviventi con cognome diverso possono decidere di arrivare insieme rispettando comunque una sola lettera di appartenenza.