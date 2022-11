A Flumini l’assurda guerra dell’acqua: “Un cittadino insultato perché stava riempiendo un bidone a una fontanella”

Una delle poche fontanelle pubbliche nel litorale di Flumini, un uomo con un bidone di plastica da riempire d’acqua e una lite, forse non l’unica, che scoppia nel litorale dimenticato da Abbanoa, dove in 5mila non hanno un collegamento idrico. A raccontare il fatto, nell’ultimo Consiglio comunale, è la consigliera Romina Angius: “Nella relazione del sindaco Milia non ho trovato nessun passaggio legato al problema dei collegamenti dell’acqua di Abbanoa a Flumini. Proprio oggi, un uomo stava prendendo dell’acqua da una fontana e un altro l’ha insultato, dandogli del ladro. Lui, per tutta risposta, ha detto che pagherebbe l’acqua se gli venisse data la possibilità di farlo”, denuncia la consigliera. “I residenti del litorale pagano le tasse come chi vive al centro e devono avere gli stessi diritti. Questa situazione mi ha delusa e mi ha fatto male, è un problema serio che si deve risolvere”.