A Dolianova una settimana a tutto Street Books per “Tutta la città che Legge”

Mercoledì 15 alle 16,30 nella Biblioteca Comunale di Dolianova ,LAMPI DI GENIO – 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, un laboratorio creativo e di lettura curato da Eliana Aramu e Daniela Lecca e organizzato in collaborazione con Sidar. Chi era davvero Leonardo da Vinci? Alla scoperta del più grande genio mai esistito in 3 appuntamenti (i prossimi mercoledì 22 maggio e lunedì 27 alle 16,30) riservati a bambini e ragazzi. Per conoscere e scoprire la vita la pittura la scienza e la tecnica di Leonardo.

Giovedì 16 maggio alle 18 nel sagrato della Cattedrale di san Pantaleo tornano le affascinanti storie del kamishibay con Selvaggia, un racconto narrato e animato a cura dell’Associazione Casa della Luna. Il kamishibay, letteralmente “spettacolo teatrale di carta”, è una forma di narrazione che ha avuto origine nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo e unisce la parola alle immagini. Il narratore si sposta per vie e piazze con il suo carretto / teatro, chiama a raccolta i bambini e mette in scena le sue storie. L’Associazione Casa della luna propone alle bambine e ai bambini un percorso sul piacere e la curiosità per la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza, dando ampio rilievo al senso dell’identità e del vivere comune.

Venerdì 17maggio alle 19 nel Giardino della Biblioteca di Dolianova in piazza Brigata Sassari, il poeta Giampiero Fenu presenta il suo primo romanzo Dassine, frammenti di vita (Effetto). Interviene Carlotta Aresu

Sabato 18 maggio alle 20 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Dolianova in viale Europa, TERRA MIA una serata dedicata all’arte e alla musica con l’inaugurazione dell’opera Parteolla una scultura di Francesco Picciau dedicata alla sua terra e il concerto degli Andhira(Elena Nulchis voce e armonium, Egidiana Carta voce e flauto, Elisa Zedda voce, Luca Nulchis pianoforte, armonium, voce). Durante la serata sarà attivo uno spazio Drink & Food.