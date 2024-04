A Dolianova il Motoday, alla scoperta di basiliche e cattedrali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Domenica 7 Aprile si terra’ a Dolianova la manifestazione “Motoday 2024 – alla scoperta di Basiliche e cattedrali”, dedicata alle moto storiche ed a quelle piu’ recenti. L’evento organizzato dall’ Associazione Automoto d’Epoca Sardegna con il Patrocinio del Comune di Dolianova si avvarra’ anche della collaborazione dell’ Istituto Italiano dei Castelli e del Gruppo Storico Culturale Medioevale Dolianova Arti e Mestieri ” Memoriae Dolia Episcopatum “.

L’ importante iniziativa e’ inserita in un programma a carattere nazionale coordinato dall’ Asi e si svolgera’ contemporaneamente in altre localita’ italiane . Questo il programma previsto dagli organizzatori , alle 8,30 incontro per i motociclisti presso la Stazione Ferroviaria di Monserrato , alle 9,00 la partenza per Dolianova e l’esposizione delle moto presso la Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova , successivamente e’ prevista per gli Equipaggi la visita alla Cattedrale guidata dal Prof. Marcello Schirru , dell’ Istituto Italiano dei Castelli . Contemporaneamente saranno presenti alcuni soci del ” Gruppo Storico Culturale Medioevale Dolianova Arti e Mestieri ” Memoriae Dolia Episcopatum “, in costume . A seguire la mostra statica delle motociclette nella Piazza Brigata Sassari a fianco del Municipio . I visitatori avranno cosi’ la possibilita’ di ammirare numerosi esemplari di moto storiche e altri modelli piu’ recenti . Sara’ un occasione imperdibile per tutti gli appassionati del motorismo storico e non solo . Una giornata all’ insegna della passione per le due ruote e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Sardegna .