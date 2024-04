A Decimo i parcheggi della stazione ferroviaria presi di mira dai vandali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I parcheggi della stazione ferroviaria presi di mira dai vandali a Decimo: vetri rotti, fari spaccati e auto incendiate, “siamo a conoscenza di questa problematica, presto il sistema di videosorveglianza anche in tutta l’area” comunica la sindaca Monica Cadeddu. Tempi difficili per i pendolari e gli utenti di Trenitalia che prendono il treno dalla stazione di Decimomannu, le macchine parcheggiate sono spesso oggetto di atti vandalici, anche gravi, che penalizzano assai chi usufruisce del servizio. Una situazione che è già nota al Comune che da tempo è in trattativa con la Città Metropolitana per il servizio di videosorveglianza. Le pattuglie della polizia municipale prestano servizio sino a sera dopodiché è di competenza degli altri reparti operativi vigilare il territorio: impossibile, ovviamente, che almeno una pattuglia sia sempre sul posto, le priorità alle quali far fronte sono tante, ben per questo si punta sull’occhio elettronico al quale niente sfugge. “Le telecamere sono ancora inattive, sono della Città Metropolitana, abbiamo avuto già tre incontri e penso che a breve avremmo il servizio anche lì, stiamo lavorando anche per quello, ma, dall’oggi al domani, non avvengono i miracoli, ci vogliono dei tempi e ci serve quello necessario per portare a termine questo progetto”.