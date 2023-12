A Decimo i consiglieri amanti del bricolage riparano i cestini dei rifiuti

I consiglieri amanti del bricolage riparano i cestini per la raccolta dei rifiuti, la sindaca Monica Cadeddu: “Un risparmio per l’Ente ma anche un servizio in più per la Comunità”. Loro sono Luca Littera e Cristian Vargiu, eletti dai cittadini per rappresentarli in Comune, si sono prodigati anche ben oltre le carte e le mansioni burocratiche per la comunità mettendo in atto la dimestichezza con viti e trapano. Hanno così ricomposto i vecchi raccoglitori per i rifiuti presenti per le vie del centro, un’azione semplice ma decisamente importante e dimostrativa. A darne comunicazione è la sindaca, che informa che “oltre ai nuovi cestini in arrivo, per le strade del paese si stanno risistemando i vecchi, grazie alla buona volontà due consiglieri comunali che amano il bricolage”