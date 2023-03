A Capoterra riapre Eurospar, giovedì una grande festa per l’inaugurazione

Giovedì 30 marzo, a Capoterra, riapre EUROSPAR!

Il supermercato EUROSPAR di Capoterra, situato all’interno del Centro Commerciale “I Gabbiani”, giovedì 30 marzo alle ore 10 riaprirà le sue porte con una grande festa di inaugurazione. Il supermercato riparte dopo il rinnovamento dei locali con l’orario di apertura dalle 8 alle 22, 7 giorni su 7.

In occasione dell’inaugurazione e nei giorni seguenti saranno presenti tante iniziative pensate per i più piccoli: truccabimbi, palloncini gonfiabili e le amatissime mascotte di Minnie e Topolino.

Il punto vendita EUROSPAR ha subito un importante rinnovamento dei suoi spazi con l’obiettivo di migliorare la propria offerta e mettere a disposizione il miglior assortimento di prodotti del territorio.

Tra le principali novità del rinnovato store all’interno del Centro Commerciali “I Gabbiani”, ci saranno: il “vegetal corner”, un innovativo reparto in cui i clienti potranno scegliere tra un’ampia selezione di frutta e verdura fresca preparata ogni giorno dal personale e una gustosa varietà di insalate già pronte; Un’altra importante novità sarà l’angolo Sushi, dove gli appassionati di cucina giapponese potranno trovare un’ampia selezione di pietanze di alta qualità pronte da assaporare.

All’interno ci saranno anche i rinnovati spazi dedicati alla panetteria e alla pasticceria fresca. Senza dimenticare il reparto gastronomia, che offrirà ai clienti dell’EUROSPAR una ricca varietà di salumi, formaggi e piatti pronti per tutti i gusti, sia di terra che di mare.

Lo store di Capoterra disporrà di una vasta e arricchita selezione di prodotti surgelati confezionati e sfusi, grazia al nuovo servizio dedicato al banco surgelati sfuso, pensato anche in ottica di riduzione dello spreco.

Tra i prodotti presenti nel rinnovato punto vendita EUROSPAR i clienti troveranno una cella di bibite fresche in cui potranno entrare e autonomamente scegliere cosa acquistare. Particolare attenzione è stata riservata al reparto enoteca che garantirà ai clienti dello store di poter scegliere tra un’ampia selezione di vini locali e nazionali.

Il negozio EUROSPAR sarà aperto dalle 8 alle 22 tutti i giorni, ed ha disposizione un’ampia area parcheggio per accogliere tutti i clienti. Per chi non avesse la possibilità di raggiungere il supermercato, ci sarà anche la possibilità di usufruire del servizio di consegna a domicilio della spesa tramite l’app Everli. Inoltre, sempre in ottica di attenzione alla sostenibilità, l’EUROSPAR di Capoterra aderisce al progetto TOO GOOD TO GO.