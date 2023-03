A Capoterra nasce la Consulta per la Coesione Sociale e Territoriale

Fortemente voluta e ampiamente auspicata, durante l’ultimo consiglio comunale, con il totale benestare del sindaco Beniamino Garau, si è concluso l’iter di istituzione dello strumento che segnerà idee e proposte al fine di valorizzare al meglio Capoterra. “Come tutte le cose desiderate e importanti, non è stata immune da condizionamenti e piccole forzature che risentono di tensioni politiche e di influenze burocratiche” scrive Giovanni Ruggeri che ha contribuito alla stesura del regolamento della Consulta.

“Piccole, perché anche il presidente del consiglio comunale Stefano Piano che ha giustamente richiamato il Regolamento della Consulta difendendo l’importanza e l’integrità dell’istituto insieme a tutto il consiglio, ne ha favorito l’avvio dopo averlo fortemente voluto. Abbiamo bisogno di serenità e dialogo, come auspicano tutti, per far crescere Capoterra, e non è un semplice auspicio”.