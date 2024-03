A Capoterra “l’erba alta spunta in ogni angolo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il quartiere Liori sommerso da “sterpaglie e sporcizia”.

Protesta il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che aggiunge: “Prosegue senza sosta anche il disservizio nella raccolta del secco”. Le segnalazioni giungono direttamente dai cittadini che, con foto in mano, allegano il malcontento riguardo alcuni aspetti della cittadina. Erbacce non ancora estirpate dagli operatori comunali spuntano un po’ ovunque: alte e infestanti, colorano di verde le strade ma creano non pochi disagi se si considerano animali e insetti che si celano in mezzo alla vegetazione. Non solo: il secco non sarebbe raccolto a “regola d’arte”, sacchi non ritirati giacciono innanzi a portoni e abitazioni, incrementando rabbia e frustrazione per un servizio, quella della raccolta differenziata, già messo più volte sotto accusa. “Continua

forte il malcontento dei cittadini, molti dei quali si sono rivolti al sottoscritto per segnalare il disagio e il disservizio” spiega Corda che aggiunge un appello rivolto agli amministratori in carica affinché intervengano per risanare la situazione.