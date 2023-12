A Capoterra i sapori della terra e del mare in piazza, il sindaco Garau: “Non c’è modo migliore per conoscere la cultura”

Capoterra – I sapori della terra e del mare in piazza, il sindaco Beniamino Garau: “Non c’è modo migliore per conoscere la cultura di un luogo se non assaporandone e ammirandone le qualità”. Taglio del nastro in mezzo alle balle di fieno, al via la prima edizione della “Fiera dei prodotti della terra e del mare di Capoterra”, da questa mattina decine di persone si sono date appuntamento per mettere in mostra ciò che la natura del territorio offre: frutta, verdura ma anche pesci e crostacei che abbondano a km 0. Non solo: i mestieri e gli attrezzi più antichi, quelli usati in passato per trasformare la terra da coltivare e la preparazione dei formaggi hanno già attirato i visitatori che, incuriositi, hanno ammirato e assistito alle lavorazioni proposte. Una festa per tutti, dai grandi ai bambini che, questo pomeriggio, potranno scoprire i giochi di strada, quelli che escludono categoricamente smartphone e tablet. Come merenda, una specialità offerta dagli imprenditori locali. L’iniziativa, promossa dal Comune, consiste in uno dei tanti appuntamenti previsti per valorizzare le attività produttive locali: di recente è stata costituita anche la consulta comunale degli agricoltori e, in seguito, si lavorerà per istituire il marchio identificativo dei prodotti di Capoterra.