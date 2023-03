A Capoterra i rattoppi durano poco: “Strade di San Girolamo piene di crateri e senza asfalto”

Il Comune ci ha messo una toppa, ma nel vero senso della parola. Terra, sulle due strade mulattiere della lottizzazione di San Girolamo, che è stata portata via dalle prime forti piogge della stagione. Risultato? Ecco nuovamente le buche, per la disperazione degli abitanti della zona che possono fare affidamento solo sue due strade, entrambe disastrate, per raggiungere la vicina Statale 195: “A parte le auto che continuano ad arrivare contromano, siamo nuovamente isolati. Non è stato fatto un lavoro definitvo”, denuncia Simona Esposito, residente da tantissimo tempo in via Barcellona. A ottobre, quando ancora temporali e acquazzoni non impensierivano la Sardegna, aveva lanciato un primo sos al Comune. Gli operai sono arrivati, ma il problema non è stato risolto.

“È necessario un intervento definitivo, è chiaro che la terra va via con l’acqua e i crateri si riformano”.