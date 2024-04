A Capoterra 99 alberi, uno per ogni bimbo nato nel 2023, faranno parte del nuovo parco dei Mandorli in via Trexenta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – 99 alberi, uno per ogni bimbo nato nel 2023, faranno parte del nuovo parco dei Mandorli in via Trexenta: oggi la cerimonia ufficiale in comune, il sindaco Beniamino Garau: “Un momento importante per dare il benvenuto ai nuovi cittadini ma anche di riflessione per questo drammatico periodo in cui le nascite sono ridotte al minimo”. È in corso proprio in queste ore la festa per i nuovi nati, istituita l’anno scorso grazie a un’idea della consigliera Silvia Cabras e sposata da tutta la comunità: un simbolico attestato a ogni bimbo, sono 99 quelli registrati all’anagrafe l’anno scorso, e una pianta. “I bambini sono come gli alberi, che se alimentati con sani valori e principi crescono forti e robusti” ha espresso Cabras.

Le piantine donate saranno numerate con il codice di registrazione del bambino che potrà seguirla, anno dopo anno, in ogni fase della sua crescita.