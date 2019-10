A Cagliari una giornata di studi su Max Leopold Wagner

Su iniziativa dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, nell’ambito della Deutsche Woche – Settimana Tedesca in Italia #NonFarmiMuro, è stata organizzata per giovedì 10 ottobre a partire dalle 9,30 nei locali del SEARCH – Sottopiano del Palazzo Civico di via Roma con ingresso nel Largo Carlo felice, una giornata di studi su Max Leopold Wagner.

L’evento nasce a seguito della inaugurazione della mostra “Max Leopold Wagner – Fotografie della Sardegna di un Linguista Antropologo”, allestita negli stessi spazi del SEARCH, a cura dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, dell’ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna e della Casa editrice Ilisso.

L’iniziativa intende approfondire la figura dello studioso tedesco, considerato “il padre della linguistica sarda”. Con la sua opera Wagner non solo portò alla luce gli aspetti più importanti dell’idioma isolano, dalla fonetica alla morfologia, dalla formazione delle parole al lessico, ma ritrasse anche alcuni momenti della vita quotidiana della Sardegna dei primi anni del Ventesimo secolo.

Interverranno gli esperti Felice Tiragallo, Valentina Serra e Bert Krämer.