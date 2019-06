“A Cagliari una funicolare sotterranea da piazza Yenne al mercato di San Benedetto”

“Tra piazza Yenne e San Benedetto, se noi ci muoviamo sottoterra, c’è esattamente un chilometro di distanza. Nel piano urbano della mobilità è presente il progetto, forse avveniristico ma che può rappresentare una grande occasione, di realizzare una funicolare sotterranea”. Così il candidato a sindaco del centrodestra a Cagliari, Paolo Truzzu, durante l’apertura della campagna elettorale a Marina Piccola. Un progetto, quello della funicolare, che sembra piacergli, e anche molto: “La vecchia amministrazione non lo ha mai considerato perché ha agito senza tenere conto del piano urbano della mobilità. Le stazioni sono due, una in piazza Yenne e l’altra al mercato civico di San Benedetto”. E, nel mezzo, “un ascensore verticale e grande, una stazione centrale, a Castello. I castellani uscirebbero dall’attuale condizione di segregazione e arriverebbero in quaranta secondi al mercato”, spiega Truzzu, che strizza l’occhio anche ai vacanzieri.

“I croceristi e i turisti potrebbero visitare Castello, poi mangiare qualcosa in piazza Yenne e, da lì, arrivare in un minuto nella zona del mercato. Da sindaco rimetterò assieme i vari pezzi della città”.