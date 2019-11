A Cagliari un “Natale magico”, ritornano le casette nel Corso Vittorio e in piazza del Carmine

In pieno centro, come da “tradizione” ormai lunga quattro anni: ritornano a Cagliari le casette di legno in puro stile nordico. Il Natale, in città, parte ufficialmente il primo dicembre: in piazza Yenne e piazza del Carmine le casette rimarranno sino al ventinove dicembre, mentre nel Corso Vittorio verranno smontate il sette gennaio. Gli orari? Tutti i giorni dalle dieci alle ventidue (chiusura anticipata alle venti la Vigilia, il giorno di Natale e il trentuno dicembre). Gli espositori sono stati suddivisi in tre categorie: alimentari, creazioni artigianali e artistiche e commerciati. Dai dolci sardi al torrone, dai panettoni ai salumi passando per candele, luci e lampade: come dal 2016 a questa parte, insomma, i prodotti esposti saranno all’insegna del Natale. Sono circa 220mila gli euro usciti dalle casse delle varie associazioni di commercianti che hanno imbastito l’iniziativa, che anche quest’anno vede la promozione del Comune di Cagliari.

Non solo cibo: lungo tutto il mese di dicembre ci saranno anche concerti di musica classica e jazz in piazza Yenne, grazie all’impegno degli studenti del Conservatorio di musica, mentre il 7, 13 e 17 dicembre i personaggi dei cartoni animati strapperanno più di un sorriso ai bambini. Il gruppo folk Balladores di Ollolai, invece, sarà protagonista di danze tradizionali, accompagnati all’organetto, il ventotto dicembre tra piazza Yenne e il Corso Vittorio. “Cerchiamo di dare una spinta in più agli acquisti natalizi, anche quest’anno le casette di Natale rappresentano un punto di forza e un buon biglietto da visita per tutta Cagliari”, spiega l’assessore comunale delle Attività produttive, Alessandro Sorgia.