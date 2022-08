A Cagliari un mare di emozioni, spiaggia senza barriere per i disabili

Prenderà il via il 22 agosto e si concluderà l’11 settembre “Un mare di emozioni”, l’iniziativa ideata dall’ANMIC Cagliari in collaborazione con la Cooperativa Sociale Golfo degli Angeli.

Nella stazione balneare “Golfo 7” del Poetto verranno messi gratuitamente a disposizione degli associati ANMIC quindici punti ombra in spiaggia o sulla pedana solarium. Saranno inclusi anche l’utilizzo del servizio spogliatoio dedicato, della doccia, del servizio di deposito indumenti senza custodia e della sedia job. Il servizio di prenotazione è già attivo e ogni socio avrà la possibilità di portare fino a 2 accompagnatori. “Il progetto è nato dal desiderio dell’ANMIC di impegnarsi affinché la balneazione diventi un diritto e non un lusso per tutte le persone con disabilità” dichiara Teodoro Rodin, presidente dell’ANMIC Cagliari. “Numerosi studi scientifici hanno sottolineato l’importanza che il mare riveste per la salute delle persone a tutte le età, ed è per questo che mettere a disposizione spazi fruibili e senza barriere architettoniche è un presupposto indispensabile per regalare a tutti la possibilità di godersi la spiaggia”.

L’ANMIC ha scelto di realizzare questo progetto presso il “Golfo 7” della Cooperativa Sociale Golfo degli Angeli perché nello stabilimento sono disponibili passerelle fino alla battigia, una grande pedana solarium, ampi spazi per servizio spogliatoio, doccia e deposito indumenti senza custodia e sedie job per permettere il transito sulla sabbia e l’ingresso in acqua. La posizione del Golfo 7, inoltre, garantisce la vicinanza di un’ampia area parcheggio e una fermata del bus proprio di fronte, pertanto risulta facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con quelli privati. È possibile utilizzare i servizi igienici comunali, che sono accessibili direttamente dalla spiaggia tramite la passerella.