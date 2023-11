A Cagliari un Black Friday sottotono nelle vie dello shopping: “Ormai proponiamo sconti tutto l’anno”

Il Black Friday di fine novembre, a un mese esatto dal Natale? A Cagliari, se non è stato un vero flop, poco ci manca: “È stato sottotono”, ammette Stefano Rolla, gioielliere e presidente del consorzio dei negozianti delle vie centrali dello shopping. Gli sconti c’erano già da una settimana e, sia ieri sia oggi, anche per colpa del tempo, gli affari sono stati ben pochi. Nulla di entusiasmante, insomma, nessun colpaccio nonostante le percentuali di sconto proposte abbiano raggiunto, in alcuni casi, anche il 50%. “Alla fine viviamo in un eterno periodo di sconto, ribassi tutto l’anno e non so se ha più un senso organizzare i ‘venerdì neri'”, prosegue Rolla. Certo, c’è chi ne ha approfittato per un cappotto, un paio di scarpe, una cintura o dei jeans nuovi. Ma nessun pienone, nemmeno le luminarie già penzolanti, e che saranno accese il primo dicembre, hanno invogliato la gente ad acquistare: “Eppure”, osserva Rolla, “tutti i miei colleghi hanno aderito agli sconti, ovviamente è stata anche una mossa per cercare di fare cassa in questo periodo di crisi. C’erano pure negozianti che hanno partecipato per la prima volta”. Ma la gioia della partecipazione non ha portato, alla fine dei conti, a sorridere.

E gongola, in parallelo, l’online. Anche lì i ribassi e gli affari proposti sono quotidiani, con la differenza che si spende di meno rispetto al classico negozio di quartiere. Oggi, per esempio, anche alcuni colossi web che si occupano di offrire alloggi per vacanze hanno piazzato sconti sino al 25% per chi bloccava un b&b o un appartamento per le prossime vacanze natalizie. Un altro mondo, ovviamente, rispetto a vetrine, commessi e manichini.