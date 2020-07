A Cagliari tornano le Sentinelle in piedi: “No al reato di omotransfobia”

Le Sentinelle in piedi tornano a Cagliari, sabato 11 luglio alle diciannove al Bastione di Saint Remy. “No alla legge liberticida sull’omotransfobia”, questo lo slogan. Libri già pronti e, come sempre, nessuno seduto: sarà, come in passato, un evento “silenzioso”, con le Sentinelle che leggeranno alcuni libri. L’appuntamento è in contemporanea con altre cento città italiane.