A Cagliari Todde al 50 e Truzzu al 39: ecco tutti i candidati consiglieri più votati nel capoluogo sardo

A Cagliari Todde al 50 e Truzzu al 39: ecco tutti i candidati consiglieri più votati. A un terzo dello scrutinio volano Alessandro Sorgia, Camilla Soru, Gianni Chessa, Francesco Agus e Piero Comandini che si conferma ancora il più votato. Truzzu avanti di quasi tre punti a livello regionale ma la partita è ancora apertissima. Sono quasi già eletti in ogni caso i consiglieri citati sopra, sorprendono i soli 138 voti di Andrea Frailis e scivola anche Enrica Anedda con la Lega, dove invece Sorgia è al comando. Nel Pd fabrizio Marcello è già sopra i 500 voti e c’è l’exploit di Chiara Pili che è nettamente sopra i 300. Sono soltanto i voti di Cagliari città, che andranno poi incrociati con quelli dell’hinterland e del resto dell’isola. Fratelli d’Italia, nella città dove perde nettamente Paolo Truzzu, si ferma intorno all’11 per cento. Il più votato al momento è Antonello Floris con 374 preferenze, ma il partito in città non ha sfondato. Tra i Progressisti spicca anche Anna Puddu con 275 voti. Tra i Riformatori al momento il preferito è il vicesindaco Giorgio Angius, seguito a ruota da Umberto Ticca. Ma la serata è ancora lunga.