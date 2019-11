A Cagliari “si accende” il Natale, brilla l’albero nella nuova rotonda di piazza Costituzione

Le file di luci sistemate in modo da formare, in tutto e per tutto, la forma “classica” di un albero. Il Natale, pian piano, “si accende” anche a Cagliari, installato l’albero di luci dentro la nuova rotonda di piazza Costituzione. Ecco la bellissima fotografia scattata e inviata alla nostra redazione dalla lettrice Giuliana Tuveri. Ben visibile sin dalla cima del Bastione, è stato piazzato da poche ore dagli operai comunali. È il primo albero di Natale “pubblico” ufficialmente acceso in tutta la città. Nei prossimi giorni arriverà il turno di piazza Garibaldi e, contemporaneamente, di tutti i parchi comunali.