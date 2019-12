A Cagliari scoppia il Natale: zampognari, cori gospel e personaggi Disney nelle vie dello shopping

Il Natale 2019 a Cagliari? È, anche, all’insegna delle sfilate dei personaggi della Disney: da Topolino a Pippo, da Paperino a Minnie, per far vivere qualche ora di spensieratezza ai bambini, ma anche agli adulti. Ancora: caldarroste gratis per tutti, cori gospel e zampognari in giro nelle vie dello shopping. È questo il programma stilato dall’associazione Via Garibaldi e dintorni e promosso dall’amministrazione comunale. Si parte sabato sette dicembre con le calde caldarroste e i maxi pupazzi dei cartoni animati, per l’Immacolata è prevista la prima esibizione dei Black Soul e poi, tra il 14 e il 23 dicembre, zampognari e il coro di voci bianche “Non siamo angeli”. È solo una prima parte degli eventi che si svolgeranno tanto in via Garibaldi quanto in via Manno. Negli uffici dell’assessorato comunale delle Attività produttive stanno affinando gli ultimi dettagli per gli altri appuntamenti “colorati” del rosso natalizio. Previsto, a partire dall’otto dicembre, anche due navette di Natale del Ctm che collegheranno piazza Yenne sino al mercato di San Benedetto, dalle 9 alle 15 e dalle 16:30 alle venti e trenta.

“Tra luminarie ed eventi abbiamo messo trecentomila euro”, afferma l’assessore comunale delle Attività produttive Alessandro Sorgia, “vogliamo far respirare a tutti, cagliaritani e turisti, la piena magia del Natale cagliaritano. La nostra è anche una scommessa: dopo anni nei quali i commercianti sono stati abbandonati tra le difficoltà, vogliamo aiutarli a rinascere. Ecco perchè invito i cagliaritani ad acquistare i regali di Natale nelle vie dello shopping e non nei centri commerciali”.