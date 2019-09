“A Cagliari puzza insopportabile da viale Marconi a Genneruxi, costretti a barricarci dentro le case”

Una puzza definita, da più di un lettore di Casteddu Online, “insopportabile, al limite del vomito”. Succede a Cagliari, nel rione di Genneruxi. Tra chi protesta c’è Federico Cerulla, medico di sessantacinque anni e residente in via L’Aja: “Miasmi pestilenziali, molto probabilmente arrivano sin dal canale sotto il viale Marconi. Stiamo vivendo quasi in ‘apnea’ dalla sera del dieci settembre, un fatto simile non era mai capitato”. Cerulla ha già fatto tanti giri di telefonate, contattando altri abitanti di Genneruxi: “Nè io nè loro sappiamo a chi rivolgerci, una puzza simile non l’abbiamo mai sentito. Certo, era capitato anche in passato ma stavolta l’odore di fogna è davvero fortissimo”. Oltre a Cerulla, anche altri cagliaritani hanno segnalato alla nostra redazione questa situazione di “forte disagio”.