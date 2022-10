A Cagliari piazza sul mare con hotel e yacht lussuosi: “Ci saranno tanti posti di lavoro”

La rivoluzione al porto di Cagliari è quasi pronta. Al posto della vecchia Stazione marittima sorgerà un hotel con piscina panoramica e Spa e un centro servizi, fruibile dai titolari di barche e mega yacht. I soldi, 34 milioni, frutto di un project financing, ci sono già. E martedì scadranno i termini per la presentazione delle proposte progettuali. Che sia una o più di una, poco cambia: sarà sufficiente, in quest’ultimo caso, da parte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, bandire una gara: “E all’inizio del 2023 inizieranno i lavori. Si procederà per lotti, il primo riguarderà la piazza sul mare, con la nuova passeggiata e le aree verdi. E i lavori non porteranno disagi al progetto del Comune per la nuova via Roma, visto che quando noi inzieremo loro saranno ancora alla fase progettuale”. Sinora, in attesa dell’apertura delle buste, l’unica proposta di project financing è dell’Ati capitanata dalla Marina di Porto Rotondo: prevista la completa riqualificazione e riconversione dell’ex stazione marittima in centro polivalente per servizi alla nautica da diporto e per la fruizione turistica della zona, la revisione del sistema di approdo di yacht e imbarcazioni private lungo la Calata Sant’Agostino e la sistemazione dello spazio pubblico compreso tra i nuovi approdi e la calata di via Roma, il totale rifacimento ed ampliamento delle volumetrie, così come previsto dall’adeguamento tecnico funzionale al piano regolatore del vecchio terminal passeggeri, che si svilupperà su tre livelli più uno interrato adibito a locali tecnici. Nella nuova configurazione, il piano terra della struttura sarà dedicato a servizi per la nautica da diporto con reception, sala d’attesa, uffici del personale e della sicurezza, servizi igienici, deposito bagagli, ma anche attività commerciali e di ristorazione con spazi all’aperto fronte mare. I piani superiori, invece, ospiteranno 24 camere, un’area benessere con palestra e Spa, una piscina e terrazze panoramiche. Ci sarà spazio per 26 navi lunghe sino a ottanta metri. Sì a piste ciclopedonali e ad un’ampia fontana rettangolare di 108 metri quadri.

“Creiamo una struttura di servizio di alto livello, per la prima volta, nel waterfront di Cagliari. Ci sarà un giro d’affari altissimo e tanti posti di lavoro sicuri. I padroni degli yacht di lusso approderanno in città, se vorranno potranno soggiornare nell’albergo e usufruire di tutti i servizi, durante i loro tour nel Mediterraneo. Ci sarà ricchezza per la città”, afferma Deiana, “ancora di più grazie al progetto della cantieristica navale, realtà da febbraio 2023, che consentirà l’insediamento delle imbarcazioni che necessitano di interventi”. Barche, doveroso precisarlo, “di grandi dimensioni”.