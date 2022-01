“A Cagliari lungomare nuovo tra piazza Matteotti e via Roma, lo stadio? Appena avremo il progetto partirà la gara”

Il rione della Marina che abbraccia via Roma e arriva, forse senz’auto, sino al mare, la nuova casa dei rossoblù, i concerti all’Anfiteatro romano e nuovi interventi in viale Trieste e via Dante. Ecco il piano degli interventi più importanti da realizzare, nei prossimi due anni e mezzo, dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. L’obbiettivo è duplice: una città ancora più moderna e il consenso rinnovato dei cittadini per un bis a palazzo Bacaredda. Partendo dal nuovo “panorama” di via Roma, l’archistar Stefano Boeri è gia al lavoro: “Avvicineremo la città al mare, progettando un percorso da piazza Matteotti a via Roma”. Con l’altro archistar Joao Nunes, invece, il discorso è più vasto: “Realizzerà l’anello verde grazie al quale sarà possibile coinvolgere anche la Citta Metropolitana”. In questo caso, l’obbiettivo è creare un percorso di parchi e giardini dal capoluogo alle città dell’hinterland. Poi, il nuovo viale Trieste: “E interventi importanti anche nella via Dante”, l’ormai ex via dello shopping che conta tante serrande abbassate. In rampa di lancio anche il ritorno della musica all’Anfiteatro romano: “I lavori di restauro del secondo lotto sono partiti, stiamo progettando con l’impresa il terzo lotto, dando la possibilità ai cittadini di poter tornare a fruire del monumento”.

C’è poi il capitolo stadio, sul rione di Sant’Elia ci sono molti milioni di euro in ballo. La nuova casa rossoblù quando vedrà la luce? “Come Comune abbiamo fatto tutto, aspettiamo il progetto del Cagliari, spero arrivi il prima possibile”, osserva Truzzu, “in modo da poterlo verificare e mettere a gara”. Dopo due anni e mezzo dalla conquista di palazzo Bacaredda, per l’esponente di Fratelli d’Italia i “dolori” maggiori, a livello di critiche, arrivano dai cittadini per due settori, traffico e rifiuti: “Quando ci sono cantieri è normale che ci siano disagi, bisogna avere pazienza. Sui rifiuti la città non è pulita come vorrei ma abbiamo fatto dei passi in avanti. Ad agosto 2019, mentre ero in vacanza, mi arrivarono foto scattate dai cittadini in via San Paolo, a Sant’Elia e via Timavo”. Foto di cumuli di rifiuti, ovviamente. Oggi sono molti di meno, ma la strada per una Cagliari pulita sembra ancora lunga: “Ma continueremo ad intervenire ovunque per migliorarla”, assicura Truzzu.