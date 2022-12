“A Cagliari luminarie semiflop e monopattini e bici che sfrecciano nel Corso”

Le luminarie nel cntro storico mezzo flop proprio perchè metà sono rimaste spente nel Corso, tra via Sassari e via Caprera. Una pioggerellina fitta fitta ha tenuto lontano quanti avevano messo in

programma una passeggiata tra una casetta e l’altra e magari fermarsi a mangiare una pizza sotto un ombrellone o una tenda s protezione della “capoccia”. Era la serata dell’inaugurazione dei mercatini di Natale, ma di autorità manco l’ombra, come nessuna vigilanza presente nel tratto dove sono sistemate le casette, per la felicità del traffico di bici e di monopattini che scorrazzavano tra i pochi clienti e i tavolini dei ristoranti. Sono passati tre vigili a piedi, hanno dato uno sguardo e sono andati via, ma il rischio che i pedoni corrono sono abbastanza evidenti. Non era possibile emettere un’ordinanza per vietare il transito delle biciclette e dei monopattini in questi giorni di festa? Sarà il caso di pensarci e di provvedere con urgenza, prima che accada qualche guaio.

Marcello Roberto Marchi