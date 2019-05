A Cagliari la presentazione di Ucronie 2019

Proseguono gli incontri organizzati dall’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – La Casa di Suoni e Racconti, in vista del Festival delle Musiche dei Mondi – UCRONIE, edizione 2019, in programma nel mese di Luglio a Cagliari e a Villaputzu. Dopo le quattro iniziative di animazione territoriale nel Sarrabus, svoltesi Lunedì e Martedì scorsi, nel corso delle quali gli organizzatori hanno illustrato a cittadini, enti locali, organizzazioni di categoria e associazioni culturali gli aspetti più salienti del Festival Fantamusicale, ora è la volta di Cagliari. L’incontro di presentazione della terza edizione di UCRONIE è previsto Sabato 25 Maggio 2019 a partire dalle ore 15:00al Villaggio Pescatori di Giorgino (Viale Pula), nel Salone Parrocchiale della Chiesa di N.S. di Fatima. Sarà l’occasione per incontrare chiunque abbia interesse, voglia e curiosità di conoscere il Festival e le modalità di partecipazione ai diversi appuntamenti previsti nel mese di Luglio 2019. L’Associazione è alla ricerca di collaborazioni artistiche, organizzative, tecniche e/o comunicative. A Luglio, attraverso la contaminazione di più linguaggi artistici, ad un passo dal Mare, saranno evocati due Mondi Immaginari: NEXT NERO e NEXT BIANCO.

Due Mondi che non esistono. Due Colori da re-inventare. Per poco più di 30 minuti.

Per poter conoscere il Progetto, partecipare all’iniziativa o semplicemente saperne di più è possibile scrivere a traparolaemusica@gmail.com o chiamare al numero 345 3199602