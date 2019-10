A Cagliari il primo corso gratuito della Sardegna Film Commission per diventare animatore 2D

I cartoni animati, i fumetti e l’illustrazione sono da sempre passioni che ti piacerebbe trasformare in un lavoro? Da oggi parte una nuova imperdibile occasione in Sardegna con il primo corso in animazione 2D organizzato dalla Fondazione Sardegna Film Commission grazie al sostegno dell’Assessorato regionale al Bilancio e al Centro Regionale di Programmazione, un corso destinato a coloro che hanno il desiderio di trasformare la propria passione per il disegno e l’animazione in lavoro.

É stato pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione al corso gratuito di alta specializzazione per “Tecnico di animazione 2d su piattaforma Toon Boom” (consulta i documenti alla pagina https://nas.sardegnafilmcommission.it/ ), destinato a 15 partecipanti che – al termine del corso residenziale full time di 3 mesi – otterranno la certificazione professionale internazionale “Working Knowledge of the Toon Boom Harmony Premium and Storyboard Pro”

Il corso è la prima azione di alta formazione professionale del progetto NAS – Nuova Animazione in Sardegna, fortemente voluto dalla Regione con l’intervento dell’Assessorato al Bilancio, grazie al quale sta nascendo un laboratorio di produzione e formazione permanente che da Cagliari coinvolgerà tutta l’isola, dove chi sarà formato sarà impiegato nei progetti di animazione per il cinema o la serialità che verranno interamente realizzati in Sardegna.

Per la Sardegna Film Commission l’obiettivo è proprio questo: individuare giovani motivati da formare contestualmente alla produzione di progetti di animazione, oltre che promuovere illustratori e creativi del territorio.

Obiettivo condiviso anche dall’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, che ha dichiarato: «Crediamo fortemente nel valore del progetto NAS, per il suo alto potenziale attrattivo di investimenti internazionali, per la centralità delle industrie creative e delle nuove tecnologie come catalizzatori di talenti e occasioni di sviluppo e crescita dei territori».

In questa prospettiva sono stati individuati prestigiosi investitori internazionali tra cui la società canadese Toon Boom – principale fornitore di software di animazione e storyboard per studi di animazione ed editori multimediali inclusi Disney, Universal, Fox e Warner Bros Animation – prima società internazionale a investire in Sardegna per la formazione in 2D, dando il via alla fase di start-up del progetto NAS.

Il corso è gratuito e si terrà interamente in lingua inglese: per partecipare alla selezione è quindi necessario autocertificare una competenza linguistica non inferiore al B1.

Non ci sono limiti di età o di residenza, non sono richiesti titoli particolari o esperienze pregresse: basta un diploma di scuola media superiore, inviare il proprio portfolio artistico e una lettera motivazionale entro le ore 10:00 del 10 ottobre all’indirizzo: filmcommission@pec.regione.sardegna.it.

Si terrà a Cagliari presso la ex Manifattura Tabacchi per un periodo di 3 mesi, con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 21 (incluse le ore di lavoro individuale sulla simulazione di progetto che si svolgeranno con l’utilizzo dei computer e dei software dell’aula didattica).

Mancano solo 9 giorni per inviare la tua candidatura e realizzare il tuo sogno, non aspettare!