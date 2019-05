A Cagliari il IX Congresso provinciale SAP

Riconfermato alla guida del SAP, Sindacato autonomo di Polizia di Cagliari Luca Agati, 41 anni, sovrintendente della Squadra Mobile. Agati è stato rieletto all’unanimità nell’ambito di un partecipato congresso provinciale svoltosi in Questura, durante il quale sono pervenuti i saluti del Signor Questore Pierluigi D’angelo per voce del Vicario Dottor Marziano. Ospiti la dottoressa Giusi Agnello, dirigente del Compartimento Polizia Stradale Sardegna, la dottoressa Adriana Cammi, comandante del XIII reparto Mobile, il Dottor Raffaele Angioni comandante della Sezione Polstrada di Cagliari ed il Dottor Mario Colla del XIII Reparto Mobile. Tra gli intervenuti anche il segretario della Confsal Elia Pili e due padri fondatori del SAP, Antonio Fusaro e Giovanni Carboni. “Continueremo a lavorare -precisa Agati- nel nome di quei valori che chi ha fondato questo sindacato ci ha insegnato, ringrazio tutta la mia squadra che ha fatto in modo che il SAP di Cagliari tornasse a godere di quella forza e credibilità che negli ultimi anni era andata persa. Siamo -conclude Agati- prima poliziotti e poi sindacalisti, questa è la vera forza del nostro sindacato.