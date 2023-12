A Cagliari il generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Bernardini

Il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Enzo Bernardini, Comandante lnterregionale dei Carabinieri “Podgora”, responsabile dell’Arma dei Carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna, ha fatto oggi visita al Comando Legione Carabinieri Sardegna, in via Sonnino, dove è stato ricevuto dal Comandante, Generale di Brigata Stefano Iasson. Ha successivamente incontrato una rappresentanza di militari della sede e dei vari reparti operanti sul territorio regionale, nonché alcuni membri del COBAR e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La finalità della visita che ha avuto un carattere prettamente operativo è stata quella di: incontrare e sostenere moralmente i carabinieri della Legione, nel loro quotidiano impegno al servizio della collettività locale; complimentarsi per le recenti operazioni di servizio, in particolare in materia antidroga, che attestano l’opera costante dell’Arma in Sardegna; prendere contatto diretto con i Comandanti di alcune articolazioni dell’Arma dei Carabinieri operanti sul territorio; conoscere le attuali problematiche locali, sia per quanto attiene alle attività svolte dall’Arma, sia per quanto concerne le peculiari tematiche socio economiche, con riferimento anche agli indici di delittuosità; condividere con gli ufficiali priorità e linee guida per ottimizzare la gestione di problemi di precipuo interesse; rivolgere gli auguri per le prossime festività a tutti i militari della Sardegna e ai loro familiari.

Nel corso del proprio intervento il Generale Bernardini ha auspicato che, nonostante la difficile congiuntura economica, in una realtà sarda che permane serena nel suo insieme, si continui a vigilare affinché gli attuali livelli di sicurezza restino inalterati, siano conservati e rafforzati i servizi sul territorio, puntando a migliorare sempre la qualità della presenza dell’Arma e la frequenza di pattuglie e perlustrazioni, allo scopo di rafforzare il servizio di prossimità e la costante assistenza alla popolazione.

Durante gli incontri con il personale il Comandante lnterregionale ha rivolto grande interesse a ogni questione inerente alla Sicurezza Pubblica, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, posta in essere secondo tradizione, in maniera capillare paese per paese, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini.