A Cagliari i no green pass brindano e mangiano fuori dai locali: “Portate patatine, dolci e vino”

Un aperitivo, visto l’orario, le 19, in piazza Garibaldi a Cagliari, organizzato dai gruppi che, da sempre, sono contrari al green pass e, anche, al vaccino. La locandina sta girando sui social e sulle chat, e spicca il marchio de “Is pipius no si Tocant”: “Ci si ritroverà a brindare tutti fuori dai bar e locali che richiedono la tessera verde, per dare un segnale forte ai proprietari. Ognuno porti qualcosa: patatine, dolci, vino e molto altro”, si legge nella locandina, con a contorno il simbolo del green pass, il qr code, cancellato con una grossa “x” rossa.

“Portate tavolini, pieghevoli e sgabelli. Son invitati a partecipare anche i vaccinati solidali. Potremmo bere, mangiare e passeggiare come persone normali”.