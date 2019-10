A Cagliari forte vento e pioggia, allungata l’allerta meteo sulla Sardegna: 15 ore

L’allerta meteo è stata allungata ed estesa praticamente su tutta l’Isola. Allarme “giallo” per temporali ovunque, con l’unica eccezione della Gallura, dalle 15 di oggi (mercoledì 23 ottobre) sino alle sei del mattino di domani (giovedì ventiquattro ottobre). Il maltempo in arrivo da ovest si prepara ad investire tutta la Regione, e a Cagliari stanno cadendo le prime gocce dal cielo. Il picco è previsto in serata e per tutta la notte, ecco il motivo dell’aggiornamento arrivato dalle stanze principali della Protezione Civile. “Codice giallo per rischio idrogeologico per temporali” su Campidano, Iglesiante, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso e Logudoro.

E le precauzioni, ovviamente, restano quelle di sempre: utilizzare l’auto solo in casi di urgenza, evitare di sostare ai piani bassi di case e locali, non passare sopra fiumi e torrenti e stare ben lontani dai porti e sottopassi.