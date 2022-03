A Cagliari e Quartu i primi 54 profughi ucraini: “Spazi a Terramaini e dalle suore”

Arriveranno domani, martedì otto marzo, in tarda mattinata, i primi profughi dell’Ucraina. Cinquantaquattro, tutte donne e bambini scappati dalla guerra e che stanno per raggiungere l’Isola. Dove saranno alloggiati? A Cagliari nella casa di riposo Vittorio Emanuele a Terramaini, a Quartu hanno dato la loro disponibilità all’accoglienza le suore Orsoline di Flumini e quelle di Villa Tecla, sempre sul litorale quartese. L’accordo è stato trovato al termine di una riunione fiume alla quale hanno partecipato il presidente sardo Christian Solinas, l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, il sindaco Paolo Truzzu, i vertici della Protezione Civile sarda e la vicepresidente e assessora regionale della Programmazione Alessandra Zedda: “Queste sono le strutture in pista, dobbiamo garantire la situazione e le condizioni migliori per le donne e i bambini”, spiega la Zedda. “A Terramaini ci sono quaranta posti disponibili”.

Il direttore generale della Protezione Civile, Antonio Belloi, aggiunge: “Le strutture non mancano, domattina faremo un sopralluogo e, in tarda mattinata, saremo pronti per ospitare i primi profughi fuggiti dall’Ucraina”.