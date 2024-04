A Cagliari e negli altri comuni si vota sabato 8 e domenica 9 giugno, sarà election day con le europee

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Cagliari e negli altri comuni della Sardegna che andranno al voto per scegliere nuovi sindaci e nuovi consigli comunali, si andrà alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno, con eventuali ballottaggi domenica 23 e lunedì 24 giugno. Sarà dunque election day in Sardegna, come preannunciato dalla presidente Todde. Su proposta dell’assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, la giunta regionale nella sua prima seduta ha infatti deliberato di abbinare le elezioni comunali del turno amministrativo 2024 con le elezioni per il parlamento europeo, già previste nella giornata di sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23 e nella giornata di domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.

Questi sono i comuni interessati dalle prossime consultazioni elettorali: Cagliari, Monserrato, Sinnai, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili, Alghero, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sassari, Sorso, Villanova Monteleone. I comuni eventualmente interessati dai turni di ballottaggio sono Cagliari, Sassari, Monserrato, Sinnai, Alghero.

Sempre riguardo le elezioni, la giunta ha poi di deliberato, per assicurare l’ottimale svolgimento delle consultazioni e il rispetto della tempistica nell’organizzazione e gestione delle diverse fasi del procedimento elettorale, di costituire nell’ambito della presidenza, un gruppo di lavoro temporaneo a supporto del servizio statistica regionale ed elettorale della direzione generale della presidenza.