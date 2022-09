“A Cagliari domenica residenti e turisti soffocati dalla puzza: il Comune dice che è solo un fenomeno naturale”

La ” puzza” di fogna e di fumi dei rifiuti ai quali viene dato fuoco da vandali e similari in varie aree periferiche della Città non sono “nocivi alla salute” , ha dichiarato il Dirigente del Comune di

Cagliari Dottor Claudio Papoff, attribuendo le cause prevalentemente

alla situazione di deficit idrico dello stagno di Terramaini dove

nidificano i fenicotteri. Non possediamo elementi o documenti

scientifici che possono confortare una tale affermazione e se ci

fossero, il Dottor Papoff ha il dovere, da funzionario pubblico, di

renderli noti agli organi di informazione per portarli a conoscenza

della popolazione cittadina, allarmata da una condizione per taluni

insopportabile, soprattutto da parte di chi ha problemi respiratori, e

si sa che Cagliari è una città di ” vecchi” con problemi di salute

anche gravi, così come anche per i bambini che con la ” puzza” non

sono abituati a vivere. Domenica sera, ma è continuato fino alle prime

ore dell’alba di ieri lunedì, in tutto il Centro Storico si può dire

che le persone, le famiglie, addirittura impazzivano dal caldo

soffocante e dalla “puzza” di rifiuti che bruciavano ( non abbiamo

pensato al lontano Terramaini ma all’area circostante Santa Gilla),

dove pare si esercitino in tale “diversivo” gruppi di sbandati o

vagabondi che operano stabilmente in quelle aree e contro i quali non

esistono efficaci sistemi di controllo e di prevenzione. Che dire,

allora, al Dottor Papoff e agli Amministratori cittadini ? Che ci

cascano letteralmente le braccia nel vedere la Città in queste

condizioni, senza prospettive che ci diano un minimo di conforto

nell’attesa di giorni migliori. Che non si vedono all’orizzonte,

purtroppo!!!

Marcello Roberto Marchi