A Cagliari decine di navi da guerra al porto, in rada c’è anche la portaerei Garibaldi

A Cagliari ci sono decine di navi da guerra al porto, in una sabato sera di metà maggio lo scenario che si può notare dalle banchine è di quelli delle grandi operazioni in vista. E, infatti, via mare e via terra, sino a fine maggio ci saranno le esercitazioni, con diciassette aree off limits, nelle coste di metà regione, sino a fine maggio. Da Cala Pira a Capo Ferrato, da Nora a Teulada, divieti massicci per le prossime due settimane.

E nelle acque del capoluogo sardo gli aerei sono arrivati sopra l’incrociatore specializzato nel trasporto di aeromobili Garibaldi, una delle navi più grosse, visibile anche da grande distanza.