“A Cagliari auto impazzita in via Newton, 5 macchine distrutte: mille euro di danni alla mia Bmw”

Mirko Etzi, 32enne di Selargius, lavora per la pasticceria di via Newton: “Ieri mattina alle 5:30 un’auto impazzita, Fiat Grande Punto, colpito diverse auto in sosta, tra cui la mia, una Bmw 320, mi ha distrutto lo sportello anteriore lato guida e quello posteriore, il paraurti, i danni sono ingenti, almeno mille euro, più le altre auto tra questo una di un mio collega. chiunque preso targa o visto qualcosa di chiamarmi al +393477435382”

Un’auto impazzita e almeno 5 macchine danneggiate. È successo a Cagliari, poco prima dell’alba di ieri, in via Newton. Quando il sole non era ancora sorto, qualcuno ha iniziato “volontariamente” a colpire alcune macchine parcheggiate sul bordo della strada. Tra quelle finite nel mirino di un automobilista c’è anche “la mia Bmw 320”, racconta Mirko Etzi, 32 anni, di Selargius. Il giovane lavora “come pasticcere in un locale che c’è proprio nella via”. Era impegnato a preparare paste quando ha sentito alcuni forti rumori: “Sono uscito subito dalla pasticceria e ho notato una Fiat Grande Punto che fuggiva a velocità sostenuta. Mi ha distrutto lo sportello anteriore e posteriore del lato guida, più il paraurti. I danni sono ingenti, almeno mille euro. Anche l’auto di un mio collega ha subìto dei gravi danni. Sono almeno 5 le macchine colpite”, prosegue il 32enne. “Volevo fare denuncia alla polizia ma mi è stato detto che bisogna attendere che vengano visionati i filmati di alcune telecamere, serve l’autorizzazione della mia assicurazione. Spero che arrivi”.

La speranza è che qualcuno abbia assistito alla scena: “Cerchiamo testimoni, non è giusto dover sborsare soldi per un danno che ci è stato procurato. Chiunque abbia informazioni utili mi chiami al +393477435382”.