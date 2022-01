A Cagliari apre il primo ambulatorio gratuito per gli stomizzati: “Medici e infermieri volontari per aiutare tanti pazienti”

Taglio del nastro, a Cagliari, per il primo ambulatorio gratuito dedicato ai pazienti stomizzati. Grazie all’impegno della A.I. Stom Sardegna, la nuova struttura è operativa in via Lanusei 23. All’interno, un team di medici, infermieri, stomaterapisti esperti, nutrizionisti e psicologi saranno impegnati, gratuitamente, per aiutare i tanti sardi con uro o con colostomia e le loro famiglie. Presente, all’inaugurazione, oltre alla presidentessa dell’associazione Lorena Porceddu, anche l’assessora comunale delle Politiche sociali, Viviana Lantini.

“È stato un piacere tagliare il nastro per inaugurare in via Lanusei 23 a Cagliari l’ambulatorio per persone con uro o colostomia. L’amministrazione comunale di Cagliari ringrazia per il prezioso servizio”.