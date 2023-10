A Cagliari addio anche alla pizzeria palestinese di Zahra & Youssef nel Corso: fatale l’affitto e i pochi parcheggi

Tra le tante pizzerie chiuse durante il periodo del Covid a Cagliari c’è anche quella di Zahra & Youssef nel Corso Vittorio Emanuele, nell’ultima parte, quella che è rimasta pedonale. Poco più di un anno fa la serranda abbassata notata dai passanti, poi la promessa di riaprire dopo qualche settimana. Ma non se n’è fatto più nulla. Un altro locale che scompare, in una zona della città dove da tanto tempo c’è carenza di parcheggi e che, nonostante la vicinanza con l’area della movida, ha perso pian piano appeal: “Problemi con l’affitto e poco passaggio”, dice Zeyad mentre sta per iniziare un turno di lavoro nella pizzeria della Marina gestita da Claudio Mura. A 63 anni è riuscito a trovare un posto come dipendente, evitando la sorte toccata a tanti suoi colleghi alle prese con disoccupazione, crisi e bollette da pagare.

Su Facebook sono sempre visibili i commenti degli ormai ex clienti della pizzeria di Zahra & Youssef, il più recente è di due anni fa, poco prima della chiusura. Arrivata nel pieno della pandemia e, purtroppo, confermata anche dopo la fine dell’emergenza.