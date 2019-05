A Cagliari 80 compagnie aeree si incontrano al bastione: “Tre giorni fondamentali per il trasporto aereo sardo”

Tre giorni di eventi e riunioni dalla mattina aa sera dentro la Passeggiata Coperta del bastione di Cagliari. Si chiama Connect, uno dei più impotenti eventi internazionali del trasporto aereo, ottanta compagnie e seicento delegati in città dal 5 al sette giugno prossimi. L’evento è organizzato da Sogaer e assessorato regionale del Turismo. “È un’occasione molto importante per tutta la Sardegna, ci sono alti interessi da parte di molte compagnie che vogliono capire come poter essere presenti anhhe qui in Sardegna”, dice il presidente della Regione Christian Solinas. Centinaia di delegati, dunque, “spalmati” in città tra hotel “e bed and breakfast, I posti a disposizione negli alberghi non sono stati abbastanza, questo è un problema da non sottovalutare”. Per Gianni Chessa, assessore regionale del Turismo, “sarà possibile anche stringere accordi commerciali importanti con le compagnie, dobbiamo uscire dalla logica dell’isolamento. Siamo un’isola che deve offrire di più, a partire dagli alberghi, sono ancora troppo pochi”.

Soddisfatta anche la Sogaer: “L’aeroporto di Cagliari lavora con trenta compagnie e ci sono trattative in corso con altre e anche per nuovi collegamenti con il nord dell’Africa e Dubai”, spiega l’ad Alberto Scanu.