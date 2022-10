A caccia di soldi per ridurre le bollette, Giorgia Meloni: “Costi per gli italiani diventati insostenibili”

Il governo va a caccia di soldi e strategie per poter in qualche modo abbassare gli importi stratosferici delle bollette. “I costi delle bollette sono diventati insostenibili, non c’è più tempo da perdere”, ha detto la premier, mentre la solita Europa frena su ipotesi di strategie comuni contro gli aumenti. L’idea è quella di approvare già oggi stesso un decreto in consiglio dei ministri, il primo operativo dalla nascita del governo.

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, cerca intanto di accelerare sui cantieri, a partire dal ponte sullo stretto per poi passare alle oltre cento opere pubbliche bloccate in Italia soprattutto dalla burocrazia, ecco perché si lavorerà anche alla semplificazione delle procedure.

Nel frattempo, mentre a sorpresa il Pil cresce per il settimo trimestre consecutivo, il governo con il ministro dell’Economia Giorgetti prepara la manovra che dovrà essere messa a punto in tempi record viste le scadenze ravvicinate e soprattutto cercando di capire come trovare i fondi per dare seguito al programma e alle promesse della campagna elettorale.