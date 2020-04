A Cabras altri due casi di Coronavirus: “Hanno avuto contatti con un concittadino ricoverato”

Altri due casi di Covid-19 a Cabras, si tratta in entrambi i casi di persone entrate in contatto con un abitante del paesino lagunare dell’Oristanese colpito dal virus e finito all’ospedale. A confermarlo è il sindaco, Andrea Abis: “Sono due tamponi collegati non al primo ma all’ultimo caso di Coronavirus registrato a Cabras”. E l’amministrazione comunale, per stasera, ha organizzato una maxi pulizia delle strade in collaborazione con i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Oristano: “Verranno sanificati i luoghi pubblici più frequentati e a rischio”.