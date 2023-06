A Bonorva il fascino intramontabile delle auto d’epoca – VIDEO

Straordinario successo per il raduno di auto e moto d’epoca che si è tenuto a Bonorva domenica 11 Giugno. Sin dalle prime ore del mattino sono giunti nel bellissimo abitato logudorese numerosi autoveicoli e motoveicoli d’epoca provenienti da varie località dell’Isola per concentrarsi poi nella centralissima piazza Santa Maria. Di notevole interesse è stata la rassegna di mezzi storici che è stata proposta ai visitatori dagli organizzatori dell’evento. E’ stato un vero e proprio viaggio nel tempo quello che è stato suggerito al pubblico intervenuto alla manifestazione nell’osservare le auto e le moto esposte, notevole interesse ha suscitato una stupenda Fiat 2300 S Coupè del 1968 nonchè una iconica Ferrari Dino, non sono mancate le Alfa Romeo Spider e le intramontabili Fiat 500. Presenti anche altri interessantissimi modelli come una Alfa Romeo Gt junior, una Opel Rekord C del 1970, una Alfa Romeo Alfa Romeo Giulietta del 1981, una Mg B del 1973, una Triumph Spytfire, una Fiat Barchetta seconda serie, una Lancia Fulvia Coupè, una Porsche 911, una Bmw 2002, una Siata 850 Spring, una Lancia Delta HF, una Alfa Romeo Gtv 6, una Fiat X 1/9, una Lancia Flavia 2000, una Fiat 126 Cabrio. Completano la prestigiosa rassegna due bellissime Fiat 850 Sport, una rara Fiat 500 Albarella, una Fiat 127 Sport, una Fiat 600, una Fiat 850 berlina, una Fiat 127 prima serie e tante altre bellissime auto. Da segnalare anche una stupenda Chevrolet Caprice Wagon. Numerosa anche la presenza delle impeccabili moto e vespe storiche per la gioia dei tantissimi amanti delle due ruote d’epoca . Successivamente all’esposizione statica è partito il corteo degli auto-moto veicoli che dopo aver attraversato l’abitato e i dintorni, dove è stato poi offerto agli equipaggi un buffet- aperitivo, ha raggiunto l’antico Borgo medievale di “Rebeccu” dove e’ stato organizzato un pranzo conviviale. Nel tardo pomeriggio gli equipaggi hanno fatto rientro alle proprie località d’origine con la consapevolezza che le loro auto, ancora una volta, hanno consentito a molti , di fare un salto indietro nel tempo e di vivere una giornata piena di sorrisi ed emozioni .

GIUSEPPE TAMPONI