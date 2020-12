“A bocce ferme”, domenica su Radio Casteddu via al programma dei tifosi del Cagliari: commenti senza filtri dopo la partita

“A bocce ferme”, domenica su Radio Casteddu via al programma per i tifosi del Cagliari: commenti a caldo senza filtri dopo la partita. Su Radio Casteddu Online domani alle 17, al fischio finale di Cagliari-Udinese, parlano i tifosi del nostro grande Cagliari: potrete in diretta esprimere la loro opinione, criticare, gioire, esultare, una tribuna libera nella trasmissione condotta da Jacopo Norfo e Gigi Garau in cui gli unici protagonisti sarete voi, i supporter del Cagliari sparsi in tutto il mondo. Ecco come partecipare: potete scriverci su WhatsApp o mandarci i vostri messaggi vocali al 3807476785 oppure chiamare in diretta al 3663722745, e cvi manderemo in onda per raccontare come avete visto la partita. Parleremo dei giocatori, dell’allenatore, dell’arbitraggio, delle prospettive del campionato. Uno dei tanti programmi in diretta della nostra nuova Radio Casteddu, che da lunedì ospiterà anche un notiziario dedicato al Cagliari e allo sport, condotto da Gigi Garau, per aggiornarvi in tempo reale. Vi aspettiamo domani per “A bocce ferme”!