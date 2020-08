“80 migranti trasferiti a Ottana ma altri 60 portati in due giorni a Monastir: situazione ingestibile”

Un’ottantina di migranti sono stati trasferiti, ieri, dal centro di accoglienza di Monastir sino a Ottana. Il provvedimento, stando a quanto trapela, sembra essere stato deciso dalla prefettura, intervenuta dopo gli ultimi fatti legati a “fughe” degli ospiti, con la sindaca Luisa Murru che aveva scritto una durissima lettera di “sos” proprio alla prefettura. Adesso, l’allwggerimento. Che, per il Sap (sindacato autonomo di polizia) non è però sufficiente: “Ottanta migranti in meno ma, negli ultimi due giorni, ne sono arrivati altri sessanta. Si tratta di un alleggerimento falsato”, afferma il segretario Luca Agati, “attualmente sono circa 150 gli ospiti del centro d’accoglienza di Monastir. E i posti letto non bastano. Confidiamo in risposte concrete dal nuovo questore”.