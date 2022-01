Sardegna, un corso gratuito triennale per Operatore ai servizi di promozione e accoglienza”

L’Agenzia Formativa IANNAS s.r.l., informa che dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni per partecipare al percorso triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP) GRATUITO per “OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA”.

Il percorso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze inerenti all’ambito dei servizi turistici, ricettivi e di ristorazione. L’allievo imparerà a offrire le principali informazioni su attrazioni turistiche, patrimonio museale e culturale, prodotti tipici, luoghi da visitare, ristoranti, negozi, locali per il tempo libero etc. Inoltre, assisterà l’utente supportandolo per utilizzare servizi per la fruizione del territorio (noleggio auto, minibus, scooter, biciclette, prenotazione online di servizi turistici del territorio) fornendo informazioni e prenotazioni anche con l’ausilio delle nuove tecnologie informatizzate.

Sedi dei percorsi: Quartu Sant’Elena – Iglesias ( si deve scegliere una sede )

Durata: triennale (2970 ore)

Annualità: 990 ore, di cui 100 ore di laboratorio, 590 ore di teoria in aula e 300 ore di impresa formativa simulata Annualità: 990 ore, di cui 490 ore di aula e 500 ore di formazione in azienda (presso strutture alberghiere di lusso del territorio) Annualità: 990 ore, di cui 290 ore in aula, 100 ore di impresa formativa simulata e 600 ore di formazione in azienda (presso strutture alberghiere di lusso del territorio)

Indennità di viaggio: Verrà riconosciuto un rimborso viaggio a tutti coloro che risiedono fuori dal territorio di realizzazione del percorso

Destinatari: Il corso è rivolto a 15 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:

– Giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni non compiuti alla data del 14/09/2022;

– Essere residenti o domiciliati in Sardegna;

Materie di studio del triennio:

ITALIANO

GEOSTORIA

MATEMATICA

SCIENZE

ECONOMIA

DIRITTO

EDUCAZ RELIGIOSA/LAB. ALTERNATIVI

EDUCAZ MOTORIA

INFORMATICA

SICUREZZA

QUALITA

INGLESE

SECONDA LINGUA STRANIERA

TECNICHE PROF.LI DEI SERVIZI TURISTICI

PARI OPPORTUNITA E CITTADINANZA ATTIVA

MARKETING E COMUNICAZIONE

GESTIONE DEL CLIENTE

SOCIAL MEDIA MARKETING

SOCIAL MEDIA MARKETING

LA FIGURA PROFESSIONALE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Dovrà essere inserito il codice meccanografico CACF03800N per iscriversi presso la sede di Quartu Sant’Elena oppure il codice meccanografico SUCF02200E per iscriversi presso la sede di Iglesias.

Ricordiamo che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 per ottenere la propria identità digitale.

Per iscriverti: collegati al portale del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) “iscrizioni on line” selezionando il codice meccanografico oppure contattaci al numero di telefono 070/5489144/121 o alla mail ifoldcoord@tiscali.it, il personale dell’I.FO.L.D.