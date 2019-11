Allarme fortissimi venti di burrasca e temporali in Sardegna, scatta una nuova allerta meteo per domenica. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE PER TEMPORALE E VENTO (Prot. n. 39488/2019 del 09/11/2019) comunica che a partire dalle ore 08:00 sino alle ore 20:00 del 10.11.2019 A PARTIRE DALLA MATTINA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SI PREVEDE SULLA SARDEGNA OCCIDENTALE E MERIDIONALE LO SVILUPPO DI TEMPORALI LOCALMENTE ANCHE DI FORTE INTENSITÀ. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA RAFFICHE DI VENTO FINO A BURRASCA IN PREVALENZA DA SUD-OVEST.